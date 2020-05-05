◎端午連假離島機票 這天開賣！

今年端午節有4天假期，交通部民用航空局宣布，澎湖、金門、馬祖等離島管制航線機票，將於5月11日上午9時起開放訂位。

◎印度台人包機返台 百人送彰化檢疫所隔離

新冠肺炎疫情影響，印度所國至5月3日，解禁後我國政府出手協調滯留印度台人返台包機，於4日晚間台北時間9點30分起飛，今天凌晨4點左右抵達桃園機場，據了解其中約有110名返國旅人，收治在彰化檢疫所集中檢疫14天，今晨7點左右已抵達彰化檢疫所。

◎新莊居檢男陳屍家中 傳自陸回台時肺部已有狀況

新北市府5日報告，新莊居家檢疫葉男死於家中，死亡原因不明，目前由檢警進一步釐清案情中。據在地知情人士透露，該人士1日從大陸回台，肺部早有狀況，該案居住社區為集合式社區，昨天發現後已緊急大規模消毒。

◎派出所長主動脈剝離 搶救13小時病逝

台中市警察局東勢分局中坑派出所長吳坤源2日清晨在所內突然感到胸痛不適，東勢農民醫院診斷為主動脈剝離，緊急轉至中國醫藥大學附設醫院歷經12小時手術，仍不幸病逝，享年54歲。噩耗傳回地方，警界同仁及地方鄉親紛表不捨，警方正全力協助治喪及撫卹事宜。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時電子報)