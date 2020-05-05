子宮頸癌是女性常見的癌症之一，政府大力推動子宮頸抹片檢查外，各縣市政府也都推動國中生健保施打HPV子宮頸癌疫苗，目前市面3種HPV疫苗接種年齡為9到26歲，榮總新竹分院婦產科醫師李竑叡指出，超過26歲及生完小孩的媽咪，都適合接種疫苗。

李竑叡說，目前已知的子宮頸癌約有40種病毒型，市面上3種HPV疫苗，適應症的接種年齡為9到26歲，不少婦女多會問超過26歲能接種嗎？生完小孩的媽媽可以接種嗎？

李竑叡指出，HPV疫苗主要是對於有性行為或未受到HPV感染者最為有效，而非年齡，所以超過26歲還沒有性行為的女性，可按照自己的需求接種，而有過性行為經驗者，也建議視狀況決定接種哪種型別的HPV疫苗。

「產後的媽咪更適合接種！」李竑叡說，婦女生產時子宮頸急遽拉扯，產後子宮頸呈現鬆軟的質地，加上子宮外頸口會有小裂傷，容易受到HPV的感染，建議施打二價HPV疫苗，實驗證實能產生其他病毒型別的交叉保護，效力能維持長達10年之久。

(中時 )