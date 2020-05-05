43歲女星陳少霞過去演出陳小春版《鹿鼎記》「雙兒」一角走紅，4年前她再婚嫁給身家約32億台幣的「大陸法拉利之父」李文輝，去年兩人迎來一女。最近陳少霞出席活動，透露最近疫情蔓延，女兒有陣子發燒，讓她跟李文輝又急又慌，後來判斷應該只是因為長牙，讓夫妻倆鬆了一口氣。

去年陳少霞證實有喜，強調是自然懷孕，李文輝也說感恩說：「這次機會讓我跟少霞再次學習為人父母」，7月兩人生下一女，取名為李書雅，昨《東網》報導，陳少霞出席抗疫音樂會宣傳記者會，談到今年將與9個月大的女兒首度母親節，格外有意義。

陳少霞也說，最近疫情升溫，每個人都人心惶惶，女兒一度發燒，讓他們夫妻十分擔心，帶去給醫生看後，才得知是因為長牙，令陳少霞直呼當媽不容易，先前女兒百日宴已因新冠肺炎取消，7月是否還會幫女兒舉行生日宴？陳少霞不敢肯定，只說如果疫情消退可能可以舉行。

(中時電子報)