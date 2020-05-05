台南市長黃偉哲獻花給林佳龍，他說防拚疫順時中，拚觀光一條龍，雙方沒心結。（莊曜聰攝）

交通部長林佳龍、台南市長黃偉哲、立委陳亭妃等人參觀七股遊客中心。（莊曜聰攝）

51連假中被1968APP列入的人流景點，觀光人潮不如預期，台南市幾個傳統景點，人潮僅有清明連假的一半，台南市長黃偉哲多次針對1968說重話，被指是針對交通部長林佳龍，上午在雲管處七股遊客中心開幕典禮中，2人在爭議後首度合體，雙方互讚防疫及觀光表現，黃還說「防疫順時中、拚觀光一條龍」，並獻花給林佳龍熱絡互動，顯示並無心結。

林佳龍表示，防疫也要拚觀光，他在半年內造訪台南3次，也跟觀光產業座談交流，了解困境，台灣不僅證明是防疫大國，也是觀光大國，在疫情穩定趨緩後，就是振興觀光的時刻，國內旅遊會比國外旅遊早3個月到半年復甦，交通部也規畫防疫觀光，包括踩線團等等，希望能盡速帶動觀光產業回春。

針對1968APP引發爭議，林佳龍說，清明連假後，中央流行疫情指揮中心希望能控制人潮的移動，因此利用1968APP來作資訊平台，雖然一開始景點的選擇不盡理想，但提供資訊景點都可以做增減，民眾不要把顯示燈號想成禁止跟警示，了解人潮就能放心去走走，未來會不斷的優化、精進讓功能更好。

黃偉哲說，他與林佳龍是多年的好友，沒有什麼不能說，而且APP的是件純粹是對於政策的看法與解讀不同，怎麼在防疫與觀光之間取得平衡有待中央與地方攜手努力，另外對於台北市長柯文哲對於防疫不要一味追求零確診的說法，黃偉哲說，只要沒有零確診，民眾心中疑慮仍在，就會影響民眾出遊及消費意願。

(中時 )