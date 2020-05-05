新冠肺炎蔓延全球，日本都會區災情相當慘重，不少公司、商店為防堵疫情都縮短營業時間甚至停工，包含需要深入密切接觸的成人片產業界，也是全面暫停拍片，AV達人一劍浣春秋日前發文爆出當紅女優山岸逢花「閒著也是閒著」，直接下重手，跟粉絲約炮。

一劍浣春秋表示，山岸逢花是Premium力捧的當紅女優，而如今雖然無法拍片，但該做的還是要做，不動下體可以動動腦，因此舉辦「影迷參加型」企劃，在推特廣邀粉絲來嘿咻，被選中的幸運者，可以跟山岸逢花滾床單並且無須戴套防護措施。

而想要成為被選中的那個人，有明確的報名SOP與規範，首先你得擁有個人推特帳號，且發文標籤「#山岸逢花」、「#あいぱん在宅オナニー応援」、「#うちでオナろう」這三個詞，接著幫女神想一個宅在家DIY的方式，最有創意的，就能得到山岸逢花的肉體，而名額部分也有鼓勵措施，山岸逢花的推特每多3千追蹤數，就開放1人參加，「肢體碰撞」名額最高3人，因此到截止日前，大家有9000個追蹤數要拚。

目前已經有不少粉絲報名參加，值得注意的是，即使心急要跟女神互動，也得遵守禮貌，例如可發文但不可傳私訊給山岸逢花、不可寄屌照給人家、可以用文字搭配照片示意圖，但要好好穿著衣服，不可以給女優及工作人員不舒服的感覺，否則將直接被判失格！

(中時電子報)