台中金典酒店推出「五月溫馨在家聚」外帶餐系列，除中式餐點外，也含爐烤美國肋眼牛排、威靈頓牛排等「西式外帶餐點」選購外帶餐點還享「滿3000送200餐飲折價券」的優惠。（馮惠宜攝）

裕元花園酒店母親節攜手森田藥妝，母親節期間無論桌菜或外帶餐點或訂蛋糕都加贈森田藥粧限量面膜（馮惠宜攝）

隨著疫情趨緩，餐飲業母親節訂位回流，尤其是包廂訂位短短幾日已達8成滿，而飯店自助餐人潮母親節當天和前一天（周六）訂位都達5成，業者不但不敢放棄外送外賣，還直接加碼店內用餐優惠，甚至還有業者直接打出包廂免低消，全力迎接防疫新生活後第一個節慶聚餐日。

新冠病毒疫情讓餐旅業成為海嘯第一排重災戶，但在國內本土新增病例接連多日零確診後，五一連假餐飲業入店人潮回流，並湧入母親節用餐的訂位，其中台中永豐棧酒店因打出包廂免低消，店用用餐桌菜專案假日打8折，多重優惠下，不但外賣爆增，母親節當日連包廂訂位已達9成，小吃區也有7成滿，業者預估這兩天訂位就會爆滿。

另外，裕元花園酒店包廂母親節訂位已經客滿，自助餐部分中午已達8成滿，目前假日自助餐開放使用餐券，唯必須補差額，而中餐廳因包廂全滿，小吃區仍可訂位，並全力促銷「GO禮饗好健康」外帶自取桌菜優惠，含薑黃海皇煲、黑蒜頭花膠佛跳牆、苦茶油薑爆鮮筍鴨、滴雞精蘋果燉雞湯等，一套10道菜，5人健康價只要5888元還加送森田藥粧瞬效安瓶救急面膜。

而一向被評選為台中最熱門自助餐廳的林酒店森林百匯人潮也回流了，母親節周六日訂位達7至8成滿，目前主打夏日甜點季活動，提供廿幾款精緻甜點，且招牌菜色：波士頓龍蝦湯、椒鹽天使紅蝦、現切爐烤肋眼牛排無限量供應。

台中金典酒店12樓自助餐廳母親節訂位也達7成，中餐廳也有訂位也有5成，自助餐廳5月8日、9日、10日的午、晚餐時段，同桌母親用餐，可享原價餐費5折優惠，預估這幾天也會額滿；另外，除自助餐廳外，全館也推出「五月溫馨在家聚」外帶餐系列滿3000送200餐飲折價券，母親節預訂外帶也成長3成。

以CP值取勝的「星饗道自助餐」連續多周五、六、日都是客滿，母親節訂位也達，5成，五月持續主打五月愛媽咪餐價直接55折優惠，假日優惠價560＋10％，且用餐即贈口罩收納夾。

(中時 )