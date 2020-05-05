高雄市政府近年推行雙語教育有成，為了更進一步強化高雄學子雙語實力，並提升國際移動力，高雄市長韓國瑜5日正式宣布楠梓高中作為第一所高雄市「K-12國際學校」，讓高雄學子在地深耕雙語學習，不用出國就能享有外國課程的教育，一步步成功與國際接軌。

「K-12國際學校」含括幼稚園以及國小至高中的12年教育，高市府希望孩子們自從幼兒園就能接觸雙語，並且以國外的授課模式扎根至高中，總共15年的雙語基礎，若政府推行雙語教育成功，將能影響高雄學子數10年甚至百年未來。

市府之所以選擇楠梓高中當第1所「K-12國際學校」試辦學校，除了因為該社區人口與學生數逐年成長外，同時因鄰近橋頭科學園區，可搭配文小14用地校園面積足夠發展，接下來楠梓高中將於110學年度成立國際專班，111學年度起設置國際部，與一般學制雙軌並進，若成效良好，將會再持續擴增及推行。

韓國瑜強調，高雄市推動雙語教育，要讓下一代更有智慧、能力與國際移動力，同時著重關懷弱勢，過往臺灣著名的雙語學校多數以私立學校為主，為落實雙語教育穩定扎根，擇定公立學校推動辦理國際學校，是政府責無旁貸的責任，未來在市中心也會成立「K-12國際學校」，待所有程序、計畫籌備完整後，會再對外公布。

(中時 )