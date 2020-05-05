麗寶文化藝術基金會本屆邀請荷蘭在台辦事處等國內外單位共襄盛舉。/圖業者提供

第五屆麗寶國際雕塑雙年獎宣佈開跑！本次以「無限INFINITY」為雙年獎的主題，發想概念是來自於國際天文計畫（Event Horizon Telescope，EHT）於2019年4月公布的人類史上第一張黑洞照片。哲學家尚．雅克．盧梭(Jean-Jacques Rousseau)曾說過：「現實世界有其範疇，想像的世界則有無限可能。」黑洞代表著無限的彼端，而藝術的創造就可以展現無窮的實踐與發展。

麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢表示：「黑洞只是尋找答案其中一隅，我們知道一定有無窮的未知將在藝術無限的世界裡交會。」藝術沒有窮盡，程度極深、範圍極廣，更沒有空間和時間上的限制與羈絆，希望藉由雙年獎徵件，讓藝術家透過作品，從有限的世界延伸到無限的想像空間，以雕塑的語彙傳達不斷流動的思緒，在現實與虛幻之間產生源源不絕的創作靈感，進而展現無限的藝術觀點和創作。

麗寶集團董事長吳寶田頒發第四屆首獎得主戴士偉。/圖業者提供

第四屆麗寶國際雕塑雙年獎，首獎得主戴士偉的作品「時間 空間」。/圖業者提供)

第五屆麗寶國際雕塑雙年獎於109年4月15日開放徵件至10月30日止，預計110年1月公布初審入圍名單，110年10月公布得獎名單。麗寶集團董事長吳寶田表示：「麗寶國際雕塑雙年獎徵件橫跨五大洲，至今已經累積43個國家，將近700位的國際藝術家參與這場藝術盛會，已成為國際雕塑藝術的搖籃，不論在藝術界及學界都獲得一致的好評與肯定。此次特別擴大舉辦，總獎金超過新台幣200萬元，期望讓國際間雕塑藝術好手一同來競技並共襄盛舉。」

為實踐跨領域藝術藍圖，提升國際的高度與視野，麗寶文化藝術基金會本屆邀請荷蘭在台辦事處，國立台灣藝術大學雕塑學系 國立台北藝術大學美術學院、日本沖繩縣立藝術大學等國內外單位共襄盛舉，擔任評審團有英國當代知名雕塑家－傑森·泰勒、日本權威雕塑家－波多野泉、台灣雕塑大師－韓旭東、黎志文及台灣著名藝術史評論家蕭瓊瑞等，期盼透過產、官、學各層面的相互合作，再度提升麗寶國際雕塑雙年獎評選作品的專業與質量。

(中時電子報)