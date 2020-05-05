大陸的中國青年報聯合中國社科院、社交平台探探於昨（4）日發布了《疫情後90後觀念變遷洞察報告》，針對疫情前後，90、95後價值觀的變化進行調查。調查發現，76.5％的年輕人將大陸當作個人職涯發展首選；其中，18至20歲的95後的民族自豪感更強烈。顯然，疫情雖然造成經濟社會衝擊，但對於民族向心力的凝聚也有刺激效果。

在人生價值觀方面，76.5％的年輕人表示將大陸作為個人發展首選，其中18至20歲的95後民族自豪感表現更強烈；同時，在探探平台，11.8％的年輕人表示自己是防疫的一線人員，10.9％的人參與了志願者等相關工作。

尤其，在抗擊疫情時期，90後群體擔負起「時代的脊梁」重任，與上一輩共同守護人民生命安全及利益，使大陸青年愛國熱情及民族自豪感空前高漲。在看到同年齡層的人成為戰疫中堅力量時，36.17％的人稱「理解敬佩，為他們點讚」，其中，44.68％的女生表示「熱血沸騰，也想和他們一樣拼搏在前」。

其次，在職業觀念方面，據報告，疫情初期，線下業務的暫時停擺和失業率的短期攀升，曾在一定程度上加劇了社會的焦慮，但90後卻展現出較強的抗壓能力，其中41.59％的26至28歲的年輕人相信疫情終會過去，有創業者身分的人心理承受能力相對更強；而在這段意料之外的居家生活裡，32.1％的90後體驗了遠端學習和工作的經歷。

歷經疫情，醫護人員、軍人、社區工作者成為90後最受歡迎的職業TOP3，建築工人、外送員也成為最受年輕人尊敬的職業之一。

疫情對年輕群體的生活習慣和健康理念也產生了影響。據統計，87.6％的人表示要注意個人衛生，56.7％的人下決心要早睡早起，男生對「按時體檢」的需求則高於女生4.2個百分點；總體而言，90後群體的個人健康風險意識明顯增強，減肥成為多數人的共同訴求。

該報告是針對探探平台18至28歲用戶，從生活態度、職業觀念、消費理念、人生價值等角度進行問卷調查。

(旺報 )