科技部首次舉辦「最具影響力研究專書」徵選，今(5)日公布工程技術類獲選專著，領域包含工業3.5、結晶材料、薄膜光學與鍍膜技術、電力系統等領域，面向多元且專精。

科技部遴選工程技術領域最具影響力研究專書，以近5年出版的中英文研究專書為範圍，徵選標準包含「學術影響力」、「科學影響力」、「專業貢獻度」「社會影響力」及「獲 獎 紀 錄」共5項指標，由各學門彙集推薦計28本研究專書，經邀集相關領域學者專家進行兩階段徵選作業，決議共推薦6本。

獲選著作包含成功大學材料科學及工程學系教授方滄澤撰寫的《結晶材料的結構與缺陷精要》，這本全英文著作，內容由淺入深，可以使讀者深入了解大多數功能材料的性能，及缺陷化學之間的關係。

中央大學光電科學與工程學系李正中教授撰寫的《薄膜光學與鍍膜技術（第9版）》，則是將光學薄膜及鍍膜科學原理及實用的工程技術，以深入淺出在本書呈現。

中山大學通訊工程研究所教授黃立廷、中山大學電機工程學系教授洪子聖，兩人共同編寫的《三維晶片與射頻系統級封裝，用於5G移動的先進堆疊與平面解決方案》，也是全英語著作，書中介紹使用先進封裝技術，應用於高頻時代的下世代電子產品需求與解決方案，主題符合當前科技發展趨勢。

清華大學材料科學工程系所教授葉均蔚的全英語專書《高熵合金：原理與應用》，內容包括高熵合金製程、特性分析、機械與功能性質、不同尺度下物理冶金與數值模擬現象等理論與工程實務，極適合有材料基礎工程領域初學者閱讀的好書。

中正大學電機工程學系教授張文恭所寫的英語專書《電力系統分析》，為電力系統分析的聖經教科書，為電力工程領域最具影響力之專書，具有非常大之學術與科學影響力。

清華大學工業工程與工程管理學系講座教授簡禎富的《工業3.5：台灣企業邁向智慧製造與數位決策的戰略》，則是針對台灣本地產業，以務實之角度做出智慧製造階段性策略之建議。內容包括決策數位轉型、全面資源管理、培育人機協作人才及智慧製造戰略。

(旺報 )