彰化縣長王惠美（右）代表受贈復康巴士。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左）回贈感謝狀給家屬代表、義子蔡昌翰。（謝瓊雲攝）

「鈴敏號」正式上路！彰化鹿港女護理師蔡鈴敏近日過世，5日告別式上由義子代表捐贈1輛復康巴士給彰化縣政府，去年她住院期間也曾捐1輛救護車給鹿基醫院，感謝院長視病猶親，希望能幫助更多身障者與疾病者。

59歲的蔡鈴敏一直未婚獨身，鹿港人、為家中10兄弟姊妹中排行老8，生前擔任衛福部彰化老人養護中心的護理人員，直至9年前退休，個性開朗的她喜歡四處旅遊、登山，平時十分熱心公益、關懷弱勢。

彰化縣長王惠美率社會處長王蘭心等縣府同仁出席告別式致意，並代表受贈、回贈感謝狀，立委陳秀寶、鹿港鎮長許志宏也在場見證；王惠美感謝蔡家親友拋磚引玉善舉，她表示這輛復康巴士將會命名為「鈴敏號」，回饋鄉里，服務鹿港在地長者和身心障礙朋友的外出需求，讓已故蔡小姐遺愛人間。

社會處長王蘭心說，彰化縣現有復康巴士共77輛，包含中小型75輛、大型2輛，復康巴士使用頻率高，平均使用年限僅為8年，維修費逐年增加，感謝熱心企業及個人捐贈車輛進行汰換，確保身障者行車安全。

王蘭心指，復康巴士不僅提供身障朋友搭乘，也提供他們及其家屬就業機會。除了撥打專線04-8830330預約，今年起更新增網路「民眾網路訂車系統」，透過智慧型手機、電腦介面，方便隨時提出申請。

(中時 )