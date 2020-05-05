美股表現回穩 恒指午盤收升128點 12:522020/05/05 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜美股表現回穩，帶動港股5日同步止跌回升。恒生指數5日早盤開高141點，報23,755點；截至中午收盤，恒指報23,742.13點，上漲128.33點，漲幅0.54％。國企指數開高53點，報9,652點；中午暫收報9,639.23點，上漲40.21點，漲幅0.42％。 大型股方面，騰訊升1.1%，中午收報404.2港元；匯豐升0.7％，中午收報38.85港元。友邦轉跌0.2％，中午收報67.8港元。 (工商 ) #收報 #中午 #股表現 #回穩 #漲幅 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸三大航企 Q1慘虧140億 04:102020/05/01 全球財經 大型科技股財報遜於預期 美股開盤大跌440點 21:402020/05/01 財經 超商啥東西漲價最有感？網一面倒 21:012020/05/02 日常 產品具成長性 3月營收亮眼 中化生九豪 展望佳 04:102020/05/03 產業特刊 楠梓自助餐店起火 疑屋主忘關火 14:042020/05/03 社會 A股最慘季報 十行業淨利腰斬 04:102020/05/04 全球財經 15檔迎母親節商機 業績嗨 04:102020/05/04 證券．權證 《基金》中國兩會敲定 陸股表現蹺蹺板 13:412020/05/04 財經 大陸兩會敲定 陸股表現蹺蹺板 18:452020/05/04 財經 美股回穩 恒指開高逾百點 10:262020/05/05 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 繼中油後 台塑化主機也遭駭 - 財經 20年前慘劇重演？分析師警告美股恐崩40％ - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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