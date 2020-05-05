隔夜美股表現回穩，帶動港股5日同步止跌回升。恒生指數5日早盤開高141點，報23,755點；截至中午收盤，恒指報23,742.13點，上漲128.33點，漲幅0.54％。國企指數開高53點，報9,652點；中午暫收報9,639.23點，上漲40.21點，漲幅0.42％。

大型股方面，騰訊升1.1%，中午收報404.2港元；匯豐升0.7％，中午收報38.85港元。友邦轉跌0.2％，中午收報67.8港元。

(工商 )

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