新冠肺炎病毒蔓延迅速，為了防止疫情擴散，各國政府紛紛要求民眾外出需配戴口罩，使得口罩瞬間成為人人必備物資，產量一度緊繃。而先前有多國曾向大陸採購口罩，卻一直傳出品質不佳無法使用，連歐盟也將大陸製口罩納入警示名單。如今，更因此傳出大陸口罩工廠出現倒閉潮。

自新冠肺炎疫情爆發後，口罩就成為民眾外出的標準配備。近日傳出有許多國家因國內口罩短缺而向大陸訂購，卻在收到貨品後發現品質大都不合格且缺乏防護功能，歐盟的「非食品產品快速警示系統」也曾將大陸製口罩列入「嚴重」警示產品名單中。

根據《新唐人》報導，大陸在新冠疫情爆發後，短時間內出現大量的口罩工廠，卻因為成品質量不合格，各國不願買單，如今傳出這些口罩工廠正面臨嚴重的倒閉潮，許多工人也紛紛失業，急著另尋出路。

大量口罩如垃圾般被棄置。（圖／啟迪時間 微博）

而網路上也流傳著，一間口罩工廠外堆滿製銷的口罩和大量紙箱的影片。當地業者表示，工廠倒閉原因除了商品無法外銷之外，還有製作材料和機台成本調漲等許多因素影響，才導致這波口罩工廠倒閉潮發生。

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(中時電子報)