台中市長盧秀燕5日在市議會進行施政總報告，「逐步完善各項重大建設，要給市民更好的生活！」盧秀燕說，市府積極推動各項政策，包括市民期盼已久的水湳國際會展中心、台中綠美圖、捷運綠線將於今年底通車營運等；今年PM2.5濃度及空品不良天數雙雙呈現改善趨勢等，展現階段性成果，市府致力打造「富市台中、新好生活」。

台中市議會今日召開第3屆第3次定期會第2次會議。盧秀燕指出，今年是嚴峻且備受挑戰的1年，隨著新冠肺炎疫情擴散，檢驗市府平時的防疫整備，秉持「防疫工作超前部署」的決心；台中市率全國之先，將疫情應變指揮中心由3級提升為2級，今年2月更將防疫中心提升為一級開設，每日召開疫情會報，掌握疫情做最嚴謹準備。

盧秀燕表示，台中要積極展現執行力，符合市民期待，除了防疫工作積極應變，市政工作也不停歇，市府持續以8大核心價值及12大發展策略啟動台中變革，逐步落實「富市台中、新好生活」的城市願景。

盧秀燕說，重大建設方面，繼去年開工的水湳國際會展中心及台中綠美圖之後，市府成功推動「大智路貫通計畫」，將於今年8月完工通車，貫通大台中火車站前後站，其他包括水湳新地標「科湳愛琴橋」通車、長春運動中心完工、南山截水溝工程施工等，逐步完善重大建設。

交通運輸發展上，市民期待已久的捷運綠線工程進度已達91.04％，年底將通車營運，未來會繼續延伸捷運綠線、興建捷運藍線及橘線，完善軌道路網；加上結合市政路開闢、東豐快速道路復工等道路工程、各大轉運中心的建置，以及公車綿密路網、智慧交通等運輸系統的整合，為城市打造交通任意門。

盧秀燕說，市府落實「前店、後廠、自由港」的台中富市3經濟發展策略，為台中經濟注入活水，包括豐富運動產業園區及潭子聚興產業園區開工、台中巨蛋位址所在的14期重劃區完工等，吸引更多業界投資台中，目前民間投資台中金額達4430億元，包含麗寶樂園OUTLET二期、東區LaLaport購物中心、Costco北台中店動工等，約可創造7500個就業機會。

在空品改善上，盧秀燕指強調，市府透過「藍天白雲行動」計畫，落實24項精進對策，包括要求中火減煤減碳、推動燃煤工業鍋爐111年全面退場、電動公車倍增等，已展現成果，台中市去年PM2.5平均濃度為每立方米17.7微克，相較107年改善1.1微克；另外，去年空品不良發生天數為44天，相較於107年減少16天，雙雙呈現改善趨勢。

社會福利政策上，盧秀燕說，除去年7月提前恢復老人健保補助，讓全市超過25萬名長輩享有福利，並布建1257處社區照顧服務據點、9家失智共照中心及32家失智社區據點，落實長照服務。

為推動友善育兒環境，市府落實「公托公幼倍增計畫」，公托倍增方面，去年先後開辦東區、梧棲及北區3家社區公共托育家園，今年初更開辦大里托嬰中心；公幼倍增方面，109學年度中市公共化幼兒園規劃增設88班以上，增班數歷年最多。

(中時 )