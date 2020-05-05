蘋果昨晚間發布新款13吋MacBook Pro筆記型電腦，以剪刀腳鍵盤(Magic Keyboard) 取代蝶式鍵盤，以改善鍵盤損耗問題，並將儲存容量擴大一倍。今年Apple在新冠肺炎爆發後加速新款MacBook機型開發，鍵盤供應商精元(2387)、導光板模組供應商茂林-KY(4935)、鍵盤薄膜觸控開關（MTS）供應商科嘉-KY(5215)營收可望吃補。

iPad Pro推出全新巧控鍵盤，同樣採用剪刀腳設計，讓相關供應鏈吃下大補丸。巧控鍵盤採用懸臂設計，以磁力吸附iPad Pro，能順暢調整至最適合觀看的視角，還有專為iPad OS中的多點觸控手勢及游標的設計。

巧控鍵盤供應鏈自3月開始量產出貨，鍵盤供應商精元、鍵盤薄膜觸控開關（MTS）供應商科嘉-KY、以及導光板模組供應商茂林-KY都是獨家供應商。

新款MacBook Pro一改舊有蝶式鍵盤設計，採用與去年改版的16吋MacBook Pro和新款MacBook Air相同的剪刀式鍵盤，較蝶式鍵盤多增加0.5公釐鍵程，且鍵帽厚度約0.2公釐，能為使用者提供更加舒適的按壓手感，按鍵回彈力也更加靈敏。

精元3月受惠於美系客戶新機種出貨，且中國廠房全面復工，3月營收達14.31億元，年增37.22％，為2015年11月以來單月新高，累計第一季合併營收達27.28億元，相比去年同期成長12.17％。

(時報資訊)