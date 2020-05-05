亞系外資最新出爐報告將大江(8436)評等由原先的「持有」調高至「買進」，目標價由190元調高到295元。大江多頭人氣旺盛，中場過後，漲幅在3.5%以上。

大江首季每股盈餘3.13元，表現優於市場預期，外加大陸需求回溫、訂單能見度改善，亞系外資在最新出爐報告中，決定調高大江評等由原先的「持有」調高至「買進」，目標價由190元調高到295元。

亞系外資表示，大江受惠高毛利提升免疫力產品銷售強勁，推升首季財報表現優於預期，整體毛利率44.1%較去年第四季的41.2%增加，S12發酵萃取廠有助提升效率，看好大江營業利益率可望長期成長。

亞系外資指出，大江第3季將會推行銷活動和新產品發表，預估大江第3季營收年增將達16.2%，可望終止連續四季營收年減趨勢，調高大江今、明年每股盈餘預估，幅度分別為16%、15%，達14.93元、17.69元，評等由「持有」調高至「買進」，目標價由190元調高到295元。

(時報資訊)