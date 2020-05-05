遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，於4月15日正式開放【高階妖精 妖精的逆襲】預先登錄活動，日前官方搶先釋出妖精的全新技能重點資訊，首先為突破性強化原有技能「精靈首領」，及「屬性精靈魔法共通化」的部分技能調整；並且新增二項新技能：具暈眩控制效果的「精靈之暈」、「精靈守護者」，以及達到80等就會啟用，具有吸收傷害加成的「小精靈的恩寵」，讓妖精能力值與戰鬥力全盤大幅提升！歡慶《天堂M》最高規模大改版，今日13:15在天堂M官方頻道登場「高階妖精」《天堂M》高階妖精 妖精的逆襲改版線上記者會「精靈守護者」如何解開封印、釋放精靈之力？絕美「高階妖精」如何逆襲重生、展現絢麗技能、「妖精的逆襲」究竟會撼動多少傳奇戰場、橫掃亞丁大陸，一起期待妖精的逆襲、準備迎接亞丁大陸新紀元！將在精彩記者會揭露！

《天堂M》妖精預先登錄火熱開放中、改版技能重點搶先釋出！

《天堂M》於4月15日至5月３日期間，開放【高階妖精 妖精的逆襲】預先登錄活動，此次妖精將全面進化能力值，包含原有技能「精靈首領」及部分技能調整「屬性精靈魔法共通化」強化；並新增二項新技能「精靈之暈」、「精靈守護者」，與達到80等會啟用的能力－「小精靈的恩寵」。

《天堂M》妖精重生！技能資訊搶先釋出

「精靈之暈」為玩家期待已久的暈眩控制技能，可借助精靈之力命中敵人造成暈眩，且無法使用魔法屏障抵擋；「精靈守護者」可召喚具強大攻擊力及防禦力的精靈守護者來壓制敵人，召喚期間將釋放「範圍衝暈」降低敵人「傷害減免」，並在精靈守護者被擊殺後，啟動爆炸傷害攻擊範圍敵人；「小精靈的恩寵」可吸收來自敵人的部分傷害，轉化為回復效果。

此次也同步優化妖精原有的相關能力與技能，從基本的「遠距離命中」、「弓箭攻速」、「箭矢傷害力」皆全面提升；並且強化「精靈首領」兩種屬性的debuff可以同時在敵方身上發動；「屬性精靈魔法共通化」部分屬性專屬技能，將調整為全屬性共通技能(例如:舞躍之火原為火精靈系列魔法，改版後與風之疾走統合為共通屬性技能)。

《天堂M》高階妖精，妖精的逆襲！能力值全盤提升

職業轉換再次啟動、百分百轉移完整經驗值、飾品裝備同步轉換！

迎接【高階妖精 妖精的逆襲】官方再次推出更優化的「職業轉換」活動，玩家可以選擇轉換成妖精或騎士兩種職業，皆可百分百轉移原職業角色的名稱與經驗值，同時可自行選擇想要轉移的部份飾品、裝備、技能等，讓玩家體驗各種職業不需負擔巨大損失、戰力不減！由於轉職人數有限制，因此有轉職需求的玩家敬請把握機會。

《天堂M》職業轉換活動再登場

GAMA COUPON再登場、拯救稀有級以上裝備、戰力回歸！

玩家喜愛的「GAMA COUPON」再登場，玩家可於2020年5月6日維護後2020年5月20日維護前花費100金幣於遊戲中購買，此次可復原2017年12月11日至今年4月29日維護前的稀有階級以上之裝備(武器/防具)，但回覆後的裝備將會喪失其附加屬性以及祝福狀態。復原期限內如玩家無強化失敗的紀錄，則將改為讓玩家選擇製作神官或武官系列裝備1種，不僅讓玩家拯救強化失敗的心愛裝備、戰力回歸，更同時照顧新加入的玩家！

此外，為了感謝玩家長期的支持，官方特別再加碼贈送一張「隱藏的GAMA COUPON」給簽到滿35日的玩家，相關改版內容將陸續釋出，詳情活動資訊請鎖定官方網站與官方粉絲團。

《天堂M》GAMA COUPON再登場 拯救稀有級以上裝備、戰力回歸！

(中時電子報)