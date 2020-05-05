世界衛生組織（WHO）4日晚間表示，台灣能否以觀察員身份參與世界衛生大會取決於194會員國；但自曝已有2個國家提案，將在5月18日世界衛生大會（WHA）上，由成員國們辯論台灣參與議題。外交部發言人歐江安今天證實，提案的是2個友邦，陸續還會有其他友邦加入，時間到了會一併公佈哪些友邦提案。

此外，《外交政策》日前披露，美日等理念相近國家為我聯名致函WHO。歐江安表示，美日對我們的支持無庸置疑，相關的支持連署行動都還在進行。外交部對相關正面發展深感鼓舞，也誠摯感謝美國、日本及其他理念相近國家長期以各種方式支持我案的訴求。

針對WHO法律顧問索羅門（Steven Solomon）指稱49年前聯合國決定中國席位只有一個合法代表即是中華人民共和國，迄今決定依然有效，WHO是聯合國專門機構須遵守聯合國規定。

歐江安重申，聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議僅處理「中國代表權」問題，並未觸及台灣；該二決議並未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利。台灣與中華人民共和國互不隸屬既是現狀也是事實，中國政府從未統治過台灣，無權在國際組織代表台灣2,300萬人民。

(中時 )