科技部交由國立中山大學管理營運的海洋研究船「新海研3號」，展開科學首航，由中山大學海洋科學學院副院長洪慶章教授擔任領隊，從高雄旗津出發，前往南海北部海域，進行「海洋碳循環及環境變遷對海洋生物的影響調查及採樣」。

中山大學5日表示，「新海3」搭載跨時代5大新型儀器，包括動態定位系統（Dynamic Positioning，簡稱DP）、超短基線水下定位系統（Ultra Short Baseline，簡稱USBL），多音束聲納測深系統、聲納同步運作器（k-sync）及海底地質剖面儀，未來將協助中山團隊挖掘更多潛藏深海的研究寶藏。 中山海科院副院長洪慶章表示，「新海研3號」科學首航的主要任務之一，就是要研究並證實，颱風對南海寡營養海域的海洋食物鏈，所扮演的角色。

他指出，颱風經過的海域，水深約都在1千公尺至數千公尺之間，這片海域的海洋浮游生物，在夏天會因為暖化，造成海水分層作用，營養鹽不容易被傳送到表層而熬熬待哺，以往的研究，都是透過衛星看表面的藻類濃度多寡，水下的海洋生物活動幾乎看不到。

洪慶章指出，最新的船上的動態定位系統，可讓船隻靜止於海面上，保持穩定，不因船身晃動而影響採樣的準確度，是一套很先進的設備，盼能帶回更豐碩的研究成果。

洪慶章表示，此次首航將前往距離高雄約150海浬的南海北部海域，進行海洋碳循環研究，分析非颱風期間的海洋生物吸碳量，這對未來進一步剖析海洋碳循環有極大助益。

他強調，以前的颱風研究，受限於研究船的設備與功能，都是在水深2百公尺內的大陸邊緣海域上，進行調研，現在有了「新海研3號」，就可以前往更深的海域。

(工商 )