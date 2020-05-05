每個人都有想要變美、追求美的衝動，在中國有一位女性今年已30歲，但從14歲開始已整形上百次，照片甚至登上整形外科診所的海報。

在中國遼寧省瀋陽市出生的吳曉辰，在14歲時第一次接受整形手術。她的夢想是成為模特兒或女明星，10幾歲時被醫生判定是自體免疫性疾病患者，需要服用類固醇激素，結果造成體重增加，吳曉辰很討厭自己變胖的腿，媽媽就帶著她去整形外科進行抽脂手術，想把腿瘦下來。因為媽媽的決定，也改變吳曉辰的人生，她發現用手術的方式就能展現出「理想的美」，決定慢慢將自己討厭的部位慢慢改變。

青春期就開始改變的吳曉辰，樣貌差很大。（圖／翻攝自微博）

吳曉辰表示，接著改變的是臉，把臉變小、輪廓進行矯正，臉頰也放矽膠墊高，最初手術後臉變小也變可愛，覺得自己像是時尚名媛一樣受人注目，整形一點也不可怕，就這樣一次又一次進行改變。

到16歲為止，吳曉辰已經把鼻子墊高、也進行豐胸手術，為了讓眼睛變大，也去割而雙臉皮，鼻子動了6次手術、眼睛2次、嘴唇3次、臉部的線條3次，每個月也會打玻尿酸，16年下來，整形超過100次，花費的金額超過400萬人民幣（約新台幣1700萬）。

「我想要一直保持完美，只要有一點點的不滿意，都要修正」吳曉辰也因為傷口數月未癒而臉部變形，或是肌膚出現過問題，但她一定會找醫生解決，「我比少女們還要美麗，而且生活也變得很開心，我想要成為少女們的目標，也會一輩子繼續努力下去。」不過她也表示，整形是伴隨著危險的，希望少女們不要像她十幾歲時就進行整形。

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(中時電子報)