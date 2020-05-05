行政院長蘇貞場昨(4)日宣布擴大紓困方案，針對有工作無加軍、公、教、勞、農保者，例如舉牌工、賣玉蘭花和夜市攤商等，排富發放一萬元生活補助，卻因為很多民眾至區公所申請「碰壁」，引發更大民怨。民進黨立委劉建國對此表示，政院擴大紓困方案沒有解決問題，且可能製造出更多問題，周四委員會專案報告進行檢討。

劉建國說，無勞保者紓困一事，已經追蹤好幾週，原定於周一要在衛環委員會召開專案報告；行政院得知後，隨即聯繫，表達會盡速討論後提出具體方案，期盼委員會周一議程能與周四對調。他表示，當時順應行政院請求，決定對調議程，然而行政院提出的擴大紓困方案，仍然沒有解決問題，無勞保者仍然用急難紓困在處理，且可能製造出更多問題。

劉建國表示，以一對小夫妻擺攤為例，他們要如何提出薪資佐證符合該地區最低生活費2倍以下，甚至是1.5倍以下？若用107年初任人員每人每月經常性薪資平均27583元來講，全台灣僅台北、新北、桃園和台中等四個直轄市可才有領取1萬元的資格。

劉建國指出，因為疫情，許多攤商、夜市人潮銳減，但場地租金、孩子的教育費，以及進貨成本等都沒有減少，這樣的急難紓困條件，到底能幫助到多少民眾是一個大問號，他也指出，衛福部以該地區最低生活費1.5倍以下急難紓困領1至3萬，1.5倍以上及2倍以下領1萬元急難紓困，其法源依據在哪？民眾無法提出明確薪資證明下，又是以什麽依據去認定民眾到底符合1.5倍以上或以下？這些衛福部始終無法說明。

劉建國表示，本周四衛環委員會將召開「無勞保者之紓困方案、範圍及實施方式」專案報告，針對行政院提出的擴大方案，進行詳細的檢視及檢討。

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(中時電子報)