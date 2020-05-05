新冠肺炎疫情影響，民眾防役宅在家，出門消費力低，很多公司、企業面臨營運困境，勞工生計首當其衝，台中市府協助受衝擊勞工，勞工局長吳威志五日在市政會議針對勞工紓困專案報告，包括青創貸款利息補貼延長1年、員工訓練補助及非自願性失業勞工生活補助，更自製「勞工紓困手冊」，將紓困措施統整成表，方便失業勞工申請，度過疫情難關。

市長盧秀燕說，勞工的樣態多元，政府紓困補助方案琳瑯滿目，勞工局除了在網站上有清楚列示，還自製「勞工紓困手冊」，提供勞工朋友更清楚的參考範本；針對大型案件如亞緻大飯店歇業，勞工局貼心提出適用紓困方案。

疫情當前，各行各業雖然均受影響，但仍有部分公司有徵才需求，職缺已透過勞工局媒合，盧秀燕表示，受疫情拖累，很多業者生意不繼，但也有的業者逆勢成長，亟需人力，呼籲勞工朋友多多注意勞工局網站，勞工局也要多多提供媒合平台與訊息。

吳威志說，政府針對失業勞工建置多項補助措施，疫情期間再加碼，統計至3月底，台中市新登記求才人數職缺達2萬0277人，其中以製造業1萬1012人最多、批發及零售業2204人次之，住宿及餐飲業也開出1793人需求，較去年同期增加5.98％，請民眾多加利用。

為讓民眾更清楚政府紓困措施，勞工局發行4000本紓困方案簡介手冊及文宣海報超過1萬張，將市府及中央勞動部、財政部、衛福部等勞政機關紓困措施統整成表，羅列各項措施適用對象，並附上各項措施的申請及聯絡方式。

疫情期間，勞工局除原於北屯、沙鹿、和平等11個區公所增設的勞資調解據點外，也強化就業媒合、失業給付、失業者職業訓練等措施。其中，就業媒合部分更採用「視訊徵才」方式，不僅降低民眾群聚感染風險，更滿足企業用人需求，突破現場環境限制彈性徵才。

台中亞緻飯店因疫情、營收等因素停止營運，勞工局也「客製化」針對受解僱員工舉辦「飯店主題式徵才活動」，邀請日月千禧、裕元等10家知名飯店業者徵才，提供277個轉業職缺，初步媒合率超過6成。

(中時 )