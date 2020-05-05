受到新冠肺炎衝擊造成百業蕭條！台中市議會今天進行市長施政報告，針對民眾關心的紓困措施，市議員楊正中指出，中央紓困特別預算總計2100億，僅分配1％給全國地方政府，根本杯水車薪；楊正中建議，盧市府若有遠見，應審慎思考提出預算追減以及地方紓困特別預算。

楊正中表示，中央紓困特別預算分配給地方經費根本杯水車薪。楊問財政局羅仙法局長，第一季600億特別預算，台中獲得多少經費？羅答紓困特別預算是分配14億7100萬元給全國地方政府，並非各地方政府接獲得14億7100萬元。

楊正中再問經發局、文化局、農業局以及觀旅局，全部都回應目前為止中央紓困經費都是由地方企業或是個案申請，因此地方並沒有獲得任何中央的費用。即便第二季追加1500億，也預估約12億分配給全國地方政府。楊正中說，中央紓困經費對地方幫助有限，即便地方也有「發市民紓困金」的聲浪，但因應預算限制而無財源可支應。

楊正中說，現在可以是危機也可以是轉機，全然要視執政者是否有施政的遠見。既然中央的及時雨下不來，地方也普遍反應紓困經費申請不到；今日藉著市長的施政報告，建議盧市府要超前部署，就應自己造劍、自己武，應大破大力提出地方紓困特別預算。

楊正中強調，109年上半年疫情影響下，許多活動都已取消，市府應審慎思考，不僅要提出預算追減，同時也應考慮提出地方紓困預算。

(中時 )