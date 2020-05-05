錢櫃大火重創臺北市長、民眾黨主席柯文哲聲量，傳出柯幕僚有意以2016年「走讀計畫」模式，讓柯文哲以Long stay方式全臺走透透與第一線基層接觸。柯心腹、民眾黨立委蔡壁如昨坦言有這樣的規劃，不過，民眾黨發言人蔡峻維今表示，因蔡壁如委員昨日表達上不夠精確，在此澄清目前並無此規劃。

錢櫃大火當天柯文哲人在屏東參訪，原本不公開的行程，因一場大火曝光，柯文哲遭各界批評，防疫期間竟然仍跑到南部搞政治活動，甚至有立委私下透露，柯文哲近期周末常往南部跑，全部都是非公開行程，以市政交流名義，實質進行拔樁意味濃厚。

蔡峻維表示，柯文哲當時於2016年所進行的「走讀計畫」，是在臺北市12行政區與基層互動，並無跨足至外縣市；百工百業座談與Long Stay 計畫，是民眾黨立法委員利用立法院休會期間，到全臺各地傾聽民意，進行地方服務，讓更多人認識民眾黨。

蔡峻維強調，柯文哲仍會以臺北市政為主，因此目前沒有規劃任何赴外縣市「Long Stay」的下鄉計畫。

(中時 )