由mixi公司旗下的XFLAG™所推出，一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，將於近期與超人氣動畫《福音戰士》舉辦合作活動。本次活動除了新登場的角色外，也將開放第2彈合作角色獸神化解禁，以及第1彈合作角色獸神化・改解禁，吸引新舊玩家一齊響應。

《福音戰士》X《怪物彈珠》合作角色新登場。並開放第2彈合作活動角色獸神化解禁。〈圖/精鍊公關提供〉

本次為《福音戰士》與《怪物彈珠》的第4彈合作活動，「真嗣＆零」、「明日香＆真理」、「碇源堂＆冬月耕造」、「葛城美里＆加持良治」、「赤木律子＆伊吹摩耶」將於轉蛋活動中新登場。在第2彈合作活動中登場的「零X天草四郎」、「明日香X烏列爾」、「薰X路西法」則將於活動期間開放獸神化。

●第1彈合作活動角色的獸神化・改解禁！

本次合作活動中，於第1彈合作活動時登場的角色「真嗣＆初號機」、「零＆零號機」、「明日香＆2號機」將開放獸神化・改解禁。〈圖/精鍊公關提供〉

在本次合作活動中，於第1彈合作活動時登場的角色「真嗣＆初號機」、「零＆零號機」、「明日香＆2號機」將開放獸神化・改解禁。其中，「真嗣＆初號機」的獸神化・改，可以根據「覺醒 碇真嗣」與「魂之聯彈 渚薰&碇真嗣」兩種獸神化而有兩種不同型態。這是《怪物彈珠》首次開放合作活動角色可以變化成獸神化・改形態。

自今〈2〉晚20:00起，合作活動冒險「開始、然後結束」將會登場。本冒險中有「究極」和「超究極」2種難度的關卡，突破「究極」後才能挑戰「超究極」關卡。「超究極」過關後，保證可以入手限定角色「被安排好的命運之少年薰」。

更多活動詳情，請參閱《怪物彈珠》官方網站或官方YouTube頻道，掌握合作活動最新情報！

(科技)