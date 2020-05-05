繼美國聯準會史無前例宣佈限量購入高收益債券後，歐洲央行也決議將接受銀行以部分符合資格的高收益債券作為抵押品，歐美央行連番出招救市，加上肺炎疫情有趨緩跡象，激勵股市持續反彈，高收益債價格同步走高。而根據「鉅亨買基金」的觀察，風險性資產歷經一個多月的反彈，漲幅多已超過前波跌幅的一半，以風險溢酬來看，高收益債券的吸引力仍高於其它資產。由於肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，預期低利率仍將維持一段時間，建議投資人可持續增持高收益債券基金的部位，以提高投資組合的收益。

全球央行自今年1月肺炎疫情大爆發後，立即採取降息或購債的救市策略，對市場積極注入大把資金，使市場流動性問題得以紓緩；不過，卻也引發市場擔憂過多的資金是否推升未來通膨的疑慮。「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，觀察2008年以來，雖然美國聯準會積極採取降息及購債計畫，但美國至今的物價年增率卻未出現大幅攀升的情況。由於此波疫情使原本有機會復甦的經濟再度陷入衰退的疑慮，未來三至五年內通膨預期仍會維持低檔，聯準會沒有升息的壓力，未來幾年低利率情況也將會持續，因此，投資人更需要趁早找尋還可以創造收益的投資商品，而高收益債券則是相對不錯的標的。

根據「鉅亨買基金」投資研究部的統計，截至4月30日為止，美國高收益債券的風險溢酬為7.6%（風險溢酬代表相較於美國公債此無風險資產，投資人可從此資產獲得多少潛在額外報酬），遠高於過去10年平均的5.1%。美國高收益債券風險溢酬除了高於歷史平均外，也優於美國股票的3.8%與美國投資級公司債券的2.1%。考量到聯準會與美國財政部積極介入金融市場，企業資金流出問題或債務違約機率顯著降低，美國高收益債券的超高風險溢酬的確充滿吸引力。

近期國際原油期貨價格劇烈震盪，能源產業占有一定比例的高收益債券基金還能進場嗎？張榮仁指出，美國高收益債券基金主要投資的產業為通訊、非必需消費、科技、金融及醫療等，占比達78%，而能源僅占比不到4%，比例偏低，且就長期來看，因為油價已經很接近過往歷史低點，目前油價等於已經把最壞情況都反映在價格中，市場需求有任何改善、或減產真的有實施，都有機會刺激油價迎來反彈，因此，目前仍可持續進場佈局美國高收益債券基金。

目前「鉅亨買基金」全平台的月配息、平衡型及債券型基金的申購，2020全年皆享有零手續費的優惠，張榮仁表示，雖然疫情目前有趨緩的跡象，但各國經濟活動陸續重啟後，市場需求何時恢復到合理水位是很重要的觀察點。以目前來看，債券價格仍在相對便宜的水位，加上市場低利率環境仍會維持一段時間，建議投資人可把握目前的優惠活動進場佈局高收益債券基金。

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