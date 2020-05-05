因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，全球各地推動的在家工作(WFH)的風潮，也讓視訊會議的需求大增。對此此需求，LINE 先前在視訊通話服務中，讓電腦版本可以發起分享螢幕畫面的功能，讓遠距開會更容易。如今這項功能也移植到了手機 App 中，讓你有手機就宛如擁有行動辦公室！

LINE iOS 以及 Android 版本最新 10.6.5 版本的更新內容。(手機截圖)

LINE iOS 以及 Android 版本日前都推出了最新 10.6.5 版本，主要更新群組語音通話與視訊通話功能，加入(1)可與通話中的好友觀看YouTube影片；(2)可於視訊通話中分享智慧手機畫面的支援。要留意的，這項功能不能適用於一對一語音通話或是一對一視訊通話，僅在多人聊天群組，或是正式 LINE 群組中可用。

在 LINE 群組(或聊天群組)中發起「語音通話」時，點選右下角的菜單，就可以點開 YouTube 網站的瀏覽器，搜尋想跟朋友一起看的 YouTube 影片，彷彿開啟一場線上影音趴踢，輕鬆就能跟好友一同分享最近的 YouTube 夯片或是趣味影片，找尋下一個美食店家，或是必追片單；而若是在群組中發起「視訊通話」，則除了可以跟朋友一同欣賞 YouTube 影片外，還可以分享手機螢幕畫面。換句話說後者就是可以讓你跟好友一同瀏覽特定文件或是其他內容(例如瀏覽器畫面、照片、影片等等)，滿足遠端溝通或是會議的需求。

LINE iOS 最新 10.6.5 版本，搭打群組語音後，可以一同欣賞 YouTube 影片。(手機截圖)

先前 LINE 只能透過電腦版本，在群組中(最高上限 200 人)啟用分享螢幕畫面，如今這項功能移植到 LINE 手機 App 中，對於不少沒有固定工作場所，或是外出工作不一定需要攜帶電腦的業務人員、商務人士等族群來說，靠著手機就能夠輕鬆參與或是發起會議，相當的便利。如果你正在考量有沒有輕鬆與團隊維持互動與工作進度的方法，透過 LINE App 如今就能完成。

(科技)