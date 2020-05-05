財團法人台中市建築文化教育基金會第一屆董監事名單。（逢甲大學提供／林欣儀台中傳真）

為培育更多優秀人才，同時解決建築產業近年來面臨的缺工等問題，逢甲大學邀集北中南地區的建築菁英，共同組成「台中市建築文化教育基金會」，最近舉辦第一次董監事會，現場只見產學界代表不分派系、共聚一堂，將齊心為台灣高教與建築產業共盡心力。

台中市建築文化教育基金會首屆有董事21名、5名監事，其中13名業界董事囊括中部建築業龍頭或老字號建設公司，連北部的文心建設及南部的鼎宇、富立建設都加入，學界代表則包含台科大、交大、東海與成大教授；第一屆基金會董事長由逢甲大學董事長高承恕擔任，副董事長則為龍寶建設董事長張麗莉、逢甲大學資深副校長楊龍士。

逢甲大學指出，這是台灣建築界不分地區、派系或門戶，難得能齊聚一堂，為了共同的目標而努力，大夥發揮專長、善盡心力，只希望為台灣建築教育、高等教育做些不一樣的事。

基金會指出，未來發展將聚焦於「產業研究」及「人才培育」2大主軸，在產業研究方面，會針對如產業缺工、師傅技術斷層、環境永續、可負擔住宅或新冠肺炎疫情與建築等多面向深入探討、關注；人才培育部分則將協助青年學子出國圓夢、擴展國際視野，並引進更多世界級建築議題、前衛實驗。

逢甲表示，此基金會匯集許多業界資源、學界的智慧，每年除舉辦論壇、工作營，也盼提供產業界終身學習機會，未來格局將不以學校、台灣為限，希望關心所有建築人關切的課題。高承恕建強調，建築教育基金會有明確的目標和方向，逢甲大學站在共同實踐教育理想的基礎上，將全力支持。

(中時 )