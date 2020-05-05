台北市中山區5日上午傳出國中生持刀砍人事件，一早8時43分左右，2名年約14歲的國中男生疑似發生口角，其中1人持西瓜刀砍向對方，造成身體多處割傷，警消獲報送馬偕醫院急救，所幸並無生命危險。全案由轄區警方調查中。

警消一早獲報，南京東路二段巷弄內，有國中生遭人砍傷，雙手與腳共3處刀傷，救護人員將傷者送醫，疑似砍人的國中生則在現場被警方留置，帶回派出所釐清案情。

據了解，這兩名14歲、15歲國中生，平時是好友，昨晚15歲國中生到對方家玩，留宿一晚，豈料今天上午起床，對方嫌他把房間弄太亂，兩人起口角爭執，這時他包包掉出1把水果刀，對方一時慌張，把刀撿過來，朝對方手腳捅了3刀，頓時鮮血直流。

國中生家長見狀趕緊報案，告訴員警說，昨晚兩人在家裡聊天，聊到早上竟發生口角，一陣衝突後對方就被砍傷。警方正在釐清傷害的過程、刀究竟是誰的。

(中時 )