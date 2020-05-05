前立委張嘉郡選後神隱，上午公開露面參加雲林同鄉文教基金會贈書活動。（許素惠攝）

前立委張嘉郡上午帶著兒子出席公開活動，承認結婚，洋溢著新婚的幸福。（許素惠攝）

前立委張嘉郡選舉過後神隱了數月，上午終於公開露面參加雲林同鄉文教基金贈書活動，精神奕奕，神采飛揚，問她何時和前雲林縣府新聞處長周柏吟結婚，她幸福羞澀地笑得很開心。

現任青埔文教基金會董事長的張嘉郡，上午帶著兒子出席雲林同鄉贈書儀式，由於久未公開露面，受到關注，她肯定雲林同鄉對母縣的愛，希望有更多機會促成該基金會與雲林同鄉文教基金會的合作。

很多人關心她的近況，張嘉郡說，這幾個月都忙著寫博士論文及陪兒子，論文告一段落後，會更積極把該基金會會務經營、運轉得更上層樓。

問何時結婚的？她笑得很開心，表示沒有宴客，還要邀約幾個好朋友一起聚聚，洋溢著新婚的幸福。

張嘉郡和前雲林縣府新聞處長周柏吟在2018年縣市長選舉時，因同時輔選雲林縣長張麗善譜出戀曲，如今有情人終成眷屬，由於兩人十分低調未公開辦喜宴，事後得悉的親友，都給予祝福。

(中時 )