前立委張嘉郡選舉過後神隱了數月，上午終於公開露面參加雲林同鄉文教基金贈書活動，精神奕奕，神采飛揚，問她何時和前雲林縣府新聞處長周柏吟結婚，她幸福羞澀地笑得很開心。
現任青埔文教基金會董事長的張嘉郡，上午帶著兒子出席雲林同鄉贈書儀式，由於久未公開露面，受到關注，她肯定雲林同鄉對母縣的愛，希望有更多機會促成該基金會與雲林同鄉文教基金會的合作。
很多人關心她的近況，張嘉郡說，這幾個月都忙著寫博士論文及陪兒子，論文告一段落後，會更積極把該基金會會務經營、運轉得更上層樓。
問何時結婚的？她笑得很開心，表示沒有宴客，還要邀約幾個好朋友一起聚聚，洋溢著新婚的幸福。
張嘉郡和前雲林縣府新聞處長周柏吟在2018年縣市長選舉時，因同時輔選雲林縣長張麗善譜出戀曲，如今有情人終成眷屬，由於兩人十分低調未公開辦喜宴，事後得悉的親友，都給予祝福。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。