中華文化向來認為「身體髮膚受之父母」，對自身的照顧就是對父母盡孝，因此，人人都努力防止自己受傷，即使連剪頭髮都不行，不過，也因為這樣，古人的頭髮清潔就是相當麻煩的一件事，尤其到了清朝，每個男人都留著長辮子，個人衛生的維持就是一門大學問。

據歷史記載，早在秦漢時期，人們對於清潔相當重視，基本上三天左右洗一次頭髮；到了漢朝，洗頭的周期變長了，官員基本五天洗一次，也就是上五天班休息一天，專門休息來沐浴，但是貧窮家庭沐浴周期就更長了。

而之後的朝代也越來越灑脫，所以看起來邋遢的人還不少；到了唐朝，關於沐浴有明文規定，唐人開始注重個人衛生；到了清朝，洗頭的周期又開始變得讓人難以捉摸，以一般皇族來說，大概是一個月洗一次頭。

皇族都要一個月才洗一次，老百姓就更不用說，有的一年才洗一次，也就是每一年的夏天；由於長時間不洗澡不洗頭，所以身上發出怪味也不足為奇，有的人甚至頭髮會長出蝨子來，而這對清末到清朝的西方人來說，根本難以接受。

據記載，英國一位女子曾描述，清朝人解開辮子的時候，那一股難聞的怪味撲面而來，實在讓人難以接受，「讓人噁心的想要嘔吐，根本就吃不下飯」。

從中，或許可以感受到清朝人辮子有多髒，不過這也是古代人的無奈，作為後人，只能從文獻紀載中去了解古人的生活型態與各種無奈的理由。

(旺報 )