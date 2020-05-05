高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票倒數1個月，日前韓國瑜依法提出答辯書，今（5）日內容曝光，除列舉15項政績，更在開頭引用心經表明心境。對此，高雄市新聞局長鄭照新也透露背後用意。

答辯書內容曝光，韓國瑜列出上任以來15項政績，包括招商引資、發展觀光、提振產業、清淤路平、改善空汙、落實防疫……等，相信市民能理性判斷，答辯書開頭引用心經「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」，引起討論。

對此，鄭照新透露，此答辯書就是要表明「專心市政、防疫第一」的理念，把覺得對的事、該做的事情做完，為市民打拚，其他的政治攻防，心境上是十分坦然的，且服務選民並非跟著短線的政治操作或被帶風向，政治人物的操守跟堅持是最重要的。

鄭照新也提到，韓國瑜在上午的市政會議中，再次提醒各局處首長，要做清廉、不貪汙、不炒地皮的市政府，只要問心無愧並對得起市民，沒有結黨拿公家資源做私人利益，就盡自己的價值與信仰，專心為市民打拚。

(中時電子報)