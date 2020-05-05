工研院研發「非接觸影像心律偵測」，利用影像鏡頭結合AI演算法，自動偵測出病患心律與呼吸數據。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

工研院研發「非接觸影像心律偵測」，利用影像鏡頭結合AI演算法，自動偵測出病患心律與呼吸數據。（工研院提供／羅浚濱新竹傳真）

羅浚濱／竹縣報導

新冠肺炎疫情讓第一線醫護人員負擔沉重，工研院打造「零接觸式防疫科技平台」，協助台北醫學大學附設醫院超前部署，率全國之先在類負壓隔房病房中導入，將可成防疫照護利器，降低醫護人員的感染風險。

工研院副院長張培仁表示，根據統計，醫護人員每日平均進入病房接觸病人約12到15次，進入隔離病房前都要穿上防護衣，離開病房後又得脫下防護衣進行消毒，耗時且耗費資源，接觸過程中更充滿群聚感染風險。

工研院因此與北醫攜手開啟「零接觸式防疫科技平台」的建置合作，該平台導入工研院研發的「非接觸影像心律偵測」與「物聯網智慧閘道器」兩項技術，在北醫實際進行場域驗證。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑說，「非接觸影像心律偵測」是利用一般影像鏡頭結合AI演算法，觀測患者臉部的微血管顏色與胸口起伏變化，進而自動偵測出病患心律與呼吸等數據。

一旦發現病患生理狀況有異樣，便可即時透過具有中繼站功能的「物聯網智慧閘道器」，匯整病房內非接觸式生理感測裝置數值，將生理異常的資訊傳輸通報給遠端的護理站。

護理人員發現異常通報後，便可開啟病房影像關懷，進行視訊面對面詢問與溝通，不需多次進出病房，病患也可透過行動裝置掃描QR code下載醫院App，隨時掌握自身生理數據、醫療紀錄及電子衛教資源。

(中時 )