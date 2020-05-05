資深媒體人周玉蔻去年接到署名熊姓男子的恐嚇信，指不滿她在香港反送中期間，批評香港警察對年輕女孩性暴力，揚言「要找人來雞姦」、「輪姦她」，周報警提告，但台北地檢署因熊男否認寄信，也未採集到熊男指紋，認為罪證不足，5日將熊男不起訴。

去年11月26日，周玉蔻在廣播節目上，針對香港反送中期間，香港警方暴力事件進行討論，周發表「年輕女孩被香港警察輪姦」等言論。

不久，周女的「放言科技傳媒公司」，收到署名熊姓男子的恐嚇信，信中聲稱他是退休警察，不滿周的言論，揚言要找人來雞姦、輪姦周，文末並寫出自己的全名，周即報警處理。

檢方調查時，熊男供稱，恐嚇信不是他寄的，不知道是誰冒用他的名字，他也不是退休員警。

檢方調查，熊男家住台南，但恐嚇信上郵戳卻是從台北寄出，加上信件文字是電腦繕打，無法比對筆跡，另信件上採集指紋與熊男不符，檢方認為，恐嚇信將全名列出，不符常情，認定熊男罪證不足，今予不起訴。

(中時 )