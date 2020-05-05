新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)全球疫情尚無明顯和緩跡象，未來數月疫情仍存在高度不確定性，外交部非政府組織國際事務會副執行長林讚南今天表示，為避免本計畫團員出訪交流期間染疫風險，決定停辦本(109)年「國際青年大使交流計畫」。

林讚南表示，本計畫承辦單位銘傳大學將一一寄送電子郵件予報名者，視其意願處理報名文件。對於明(110)年仍具在學身分者，本部可代為保管報名文件，報名者請於明年報名截止日前(暫訂4月30日)補繳該學年之在學證明，報名資格即獲保留。至明年無意報名參選或不具在學身分者，承辦單位將視其等意願以掛號郵件寄還報名文件，或逕予銷毀，以保護個人資料。

倘對上述說明有疑問，請洽本計畫承辦人劉先生，聯絡電話：(02)2348-2017；電子信箱：[email protected])，或銘傳大學魏小姐，電話(03)3507-001轉5359或5370分機；電子信箱：[email protected]。

(中時 )