印尼統計局5日（周二）公布，受累於新冠肺炎導致經濟活動停擺，該國第一季經濟成長創將近20年來最低。

印度第一季經濟僅較去年同期成長2.97％，根據經濟合作暨發展組織（OECD）資料，此為2001年第四季以來最少增幅。

身為東南亞最大經濟體的印尼，首季經濟成長也遜於市場預期的4.04％以及央行預估的4.3％。

在非經季節調整基礎下，印尼首季經濟比前一季衰退2.41％。

(工商 )