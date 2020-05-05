印尼第一季經濟成長 創2001年以來最低 13:102020/05/05 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印尼統計局5日（周二）公布，受累於新冠肺炎導致經濟活動停擺，該國第一季經濟成長創將近20年來最低。 印度第一季經濟僅較去年同期成長2.97％，根據經濟合作暨發展組織（OECD）資料，此為2001年第四季以來最少增幅。 身為東南亞最大經濟體的印尼，首季經濟成長也遜於市場預期的4.04％以及央行預估的4.3％。 在非經季節調整基礎下，印尼首季經濟比前一季衰退2.41％。 (工商 ) #經濟成長 #印尼 #第一季 #來最低 #首季 也許您會感興趣 推薦閱讀 我首季經濟估成長1.54％ 四年最低 04:102020/05/01 財經要聞 勞動基金首季慘賠 蘇揆：5年來賺9,000多億 17:462020/05/02 財經 我基金投資人 首季愛股棄債 04:102020/05/03 財經要聞 A股景區企業 首季大虧5.7億人民幣 04:102020/05/03 全球財經 陳茂波：香港首季GDP增速較金融海嘯更差 16:332020/05/03 財經 首季壽險唯一「百億神單」 想買已經遲了業者也不敢賣 19:272020/05/03 財經 華新科 首季EPS約1.5元 寫11季新低紀錄 04:102020/05/04 財經要聞 住宅建照核發 首季年增6％ 04:102020/05/04 產業．科技 台灣機械首季出口值年減14％ 04:102020/05/04 產業特刊 15檔首季EPS勝去年同期 買盤挺 04:102020/05/04 證券．權證 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 台塑集團遭駭客攻擊 台塑：已抓到病毒 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 繼中油後 台塑化主機也遭駭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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