夢時代饗食寶島特色美食祭自即日起至5月13日止，在八樓時代會館熱烈舉辦中。展覽現場集結逾百項來自八大縣市及離島名特產，包含花蓮柴燒金針、彰化寶珍香桂圓蛋糕、台南後壁冰糖醬鴨、南投玉山酒莊梅酒情梅酒、高雄小老闆黃金泡菜、屏東大田海洋酥脆魚皮、金門一來順麵線及澎湖丁香魚達人XO干貝醬等。

展區累計消費滿6百元，贈限量折疊購物袋，配合夢時代母親節檔期，消費滿3千元送3百元；5月8日至10日，刷華南夢時代聯名卡，消費滿6千元加送1百元；5月10日至11日，使用夢時代會員點數折抵消費，1點可折1元。

為期11天的饗食寶島特色美食祭，夢時代首次與花蓮市農會合作，邀請榮獲花蓮縣蜜香紅茶金牌獎的「清風茶園」、全國國產龍眼蜜品質評鑑特等獎的「晴盛養蜂場」、行政院農委會神農獎得主「嘉茗茶園」、行政院農委會百大青農「PLAY有機地」及花蓮百大伴手禮「龍鳳甲良質稻米運銷合作社」等15家優質農民團體共襄盛舉，現場展售新鮮水果、蔬菜、米、雜糧、茶、咖啡、蜂蜜等，多是有機或友善農法栽種而成。開幕當天，農委會農糧署東區分署長陳昌岑親自到場，與花蓮農友一同推廣優質農產品。

夢時代八樓時代會館現正展出「饗食寶島特色美食祭」，於5月13日前，「花蓮尋農趣專區」每日嚴選至少一項好物，推出限時搶購，折扣最低5折起。並憑該專區不限金額消費發票可參加「農產VIP抽獎趣」活動，幸運中獎民眾在家免出門，即可品嚐自花蓮宅配到府的新鮮西瓜、咖啡、紅薑黃粉、文旦及有機米；週末期間消費滿499元，則另有機會獲得價值1,500元的限量農產福袋。

夢時代表示，「饗食寶島特色美食祭」網羅來自八大縣市及離島名特產，讓高雄民眾無須長途跋涉，也能品嚐到花蓮當季鮮採的蔬果及多項寶島美食。展區除配合母親節滿千送百優惠外，持OPEN錢包消費，當週累計達兩千元，贈OPEN POINT 36,000點，點數可兌換7-ELEVEN指定商品，也可選擇兌換夢時代電子抵用券、黑?堂紅茶拿鐵、翰林茶棧珍珠奶茶、喫茶趣抹茶拿鐵或莫凡彼松露薯條等多樣夢時代專屬寵愛禮，歡迎民眾到場參觀選購。

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