大樂透已連24摃為第三屆最長連摃期數，預估本期銷售3.6億元，今（5）日頭獎累積預估為上看9.2億元。

台灣彩券表示，如1注獨得，單注獎金將為今年最高、第四屆以來最高、第三屆以來第2高。

(工商 )