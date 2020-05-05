大樂透連24槓 今晚頭獎上看逾9億元 13:072020/05/05 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大樂透連24槓，今晚頭獎上看逾9億元。(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透已連24摃為第三屆最長連摃期數，預估本期銷售3.6億元，今（5）日頭獎累積預估為上看9.2億元。 台灣彩券表示，如1注獨得，單注獎金將為今年最高、第四屆以來最高、第三屆以來第2高。 (工商 ) #大樂透 #頭獎 #第三屆 #已連 #最長 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情加上國家簡訊 墾丁業者大嘆：今年真的慘 15:282020/05/01 生活 還有機會發大財！ 大樂透連24槓 下次頭獎上看9.2億 20:532020/05/01 財經 金山商圈唱空城 業者自放無薪假 04:102020/05/02 生活新聞 新聞早班車》鐵警父嘆判決 讓兒子比什麼都不如 07:212020/05/02 政治 五一連假加強賣場視察 盧秀燕：疫情緩和但絕不能放鬆 10:282020/05/02 生活 五一連假防疫無假期 盧秀燕：疫情瞬息萬變 11:162020/05/02 生活 五一連假旗山老街人潮不多 商家怨生意難做 18:592020/05/02 生活 娛樂8點半》李連杰淨身出戶再婚利智 「年少不懂愛」娶前妻為沖喜 20:202020/05/02 娛樂 五一連假三天 勞工紓困 八行庫網路進件近4萬 04:102020/05/04 金融．稅務 店名〈一夜富〉 金門彩券行第7次開出頭獎 11:202020/05/05 生活 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 恐怖！負油價坑死散戶…竟有人3分鐘削600億 - 財經 台塑集團遭駭客攻擊 台塑：已抓到病毒 - 財經 南山境界之亂 系統恐被斷尾 - 財經要聞 - 工商時報 繼中油後 台塑化主機也遭駭 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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