台北市長柯文哲聲量持續下跌，外傳出柯幕僚有意以2016年「走讀計畫」模式，讓柯文哲以Long stay方式全台走透透與第一線基層接觸，此舉也被外界猜測是否有意佈局2024。消息傳出後，有網友表示，柯早已忘記當初為何被喜歡、被擁戴，取而代之的是走舊藍綠的老路，透過花招跟炒作去拉抬聲量，「柯文哲也只是典型在政治中迷失的另一個政客而已，可惜了」。民眾黨稍早也針對這項消息進行澄清。

對於柯文哲恐採取「Long stay」的方式挽救聲量，網友lavarslaker在PTT發文表達意見。他指出，柯在2016年曾談到，為何以前台北市長都做不好？柯當時回應，因為他們做第一任時想著第二任，做第二任時想做總統，所以都不做該做的事。然而，如今也被質疑「Long stay」是要佈局2024。該網友說柯文哲聲量低、負面聲量高於正面，正是因為他正在成為他過去口中令人討厭的人。

該網友表示，柯文哲在政治圈也六年了，早已經忘記他當初為何被喜歡、被擁戴，取而代之的是走舊藍綠的老路，透過花招跟炒作去拉抬聲量，有用嗎？政治路走久了，柯文哲沒有改變老政治，反而是老政治改變了他，「柯文哲也只是典型在政治中迷失的另一個政客而已，可惜了」。

許多網友也紛紛回應表示「就一個想學政客的新人」、「當初幫他訂做完美人設團隊已經走光…」、「正常啦。意外嗎？」、「自以為天選之子」、「沒什麼好可惜的，這本性就是如此」、「不可惜啊,一定會有比他更優秀的人」。

對於此消息，民眾黨發言人蔡峻維表示，柯文哲當時於2016年所進行的「走讀計畫」，是在臺北市12行政區與基層互動，並無跨足至外縣市；百工百業座談與Long Stay 計畫，是民眾黨立法委員利用立法院休會期間，到全台各地傾聽民意，進行地方服務，讓更多人認識民眾黨。蔡峻維強調，柯文哲仍會以台北市政為主，因此目前沒有規劃任何赴外縣市「Long Stay」的下鄉計畫。

(中時電子報)