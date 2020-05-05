擔任苗栗縣長徐耀昌前任隨扈的頭份警分局偵查隊偵查佐徐志純，5日上午被發現在國道3號關西休息區內燒炭自殺，據悉，徐員在2日下午後就獨自離去未曾回家，偵查隊4日有事找徐員聯絡不上，分局發動尋人，最後在5日上午，根據徐員車輛位置尋獲人車，但徐員疑在車上輕生，已死亡多時。

51歲的頭份分局偵查佐徐志純，是頭份在地人，育有一子一女，警察限期役畢業，服務至今已超30年，早期曾在保一總隊，專責處理陳抗，後調回苗栗，曾歷任三灣分駐所員警，後考取偵查員，分發至頭份分局刑事組服務至今。

徐志純因工作認真，忠誠度非常高，因此在徐耀昌擔任立委期間，就獲選擔任徐耀昌的隨扈，後來，徐耀昌當選苗栗縣長，徐志純繼續擔任隨扈工作，工作表現一直獲得長官肯定。

去年11月間，徐志純因在頭份一家卡拉OK店與馮姓男子發生鬥毆衝突，遭民進黨議員陳光軒揭爆，一度被記過停止縣長隨扈勤務，後來恢復勤務。

2日晚間，徐志純下完班後就獨自離開分局，並未回家。至4日，分局偵查隊有事要聯絡徐志純，但打手機都未獲回應，聯絡徐妻也表示不知丈夫去向，偵查隊立即層報分局長展開搜尋，整晚下來，並未找到人。

5日上午，頭份分局警方利用車輛定位查詢，發現徐志純的座車出現在國道3號新竹關西休息站，警方立即趕往找到人車，赫然發現徐志純業已死在車上。

頭份分局警方經與國道警局第6大隊會同報驗，由苗栗地檢署派檢察官代驗，徐志純遺體在現場勘驗後，暫時移回頭份市立殯儀館。自殺原因正由警方深入調查中。

(中時電子報)