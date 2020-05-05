亞太貨幣回升步伐緩慢，歐央行釋出鴿派信息緩解憂慮，投資人期待此時的顛簸是為下半年復甦鋪路，瑞銀最新報告指出，不排除亞太貨幣在二季度進一步調整，經濟恢復增長及市場波動率下降等利好因素，在下半年才能較充分體現在匯率上。上半年的顛簸很可能為下半年的復甦鋪路，四季度往後的前景更讓人期待。

從投資角度來看，瑞銀財富管理投資總監辦公室將亞太貨幣歸類為四大籃子：1) 中日、2) 韓國、3) 東南亞、4) 「雙印」。

中日：當G10國家趨向零利率，人民幣短期收益率相對吸引，加上中國經濟較早復甦，而且中央積極管理匯率，我們的人民幣投資建議目標設定於6.9。此外，隨著美元流動性緩解及利率優勢下降，日圓當前估值偏低，投資建議目標先定於102。

韓國：跟中國經濟及科技業相關度較高的地區，如韓國可以受益於中國貿易增長及科技開支增加。我們看好韓元下半年反彈潛力較大。

東南亞：對觀光、商務旅遊、貿易及大宗商品價格敏感的地區，如泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓、澳洲及紐西蘭，儘管相關貨幣的下行風險已減輕，但二季度仍然面臨不小的挑戰。

「雙印」：經常帳較差的地區，如印度及印尼，一方面，其應對疫情的政策工具較少，此外，二季度服務及商品貿易估計繼續受到拖累。儘管「雙印」貨幣已走弱，實際有效匯率估值也偏低，但我們對兩者的短期看法仍然謹慎。

(時報資訊)