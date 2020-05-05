雲林縣議員林深3日深夜喝酒後開車回家，途中與另1輛汽車發生擦撞，遭民眾質疑拒絕酒測，5日林深強調有接受酒測，一切依規定處理，對於自己的酒駕公開道歉，表示做了不良的示範，台西警分局則強調全案依規定辦理，絕無包庇。

無黨籍縣議員林深本月3日晚間受友人之邀聚餐，席間有喝點酒，返家途中與1輛汽車發生擦撞，警方隨後趕至現場處理，過程被民眾錄影PO在網路上，並質疑林深耍特權沒有酒測，引發網友討論。

林深5日在他位於麥寮鄉的服務處公開道歉，表示當晚與友人聊天，只喝了1杯酒即離去，途中發生擦撞，他立即下車關心對方沒有受傷，警方到場他也很配合接受酒測，並隨警方至警局做筆錄，絕對沒有耍特權。

台西警分局指出，林深於3日晚上9點50分左右，駕駛自小客車行經縣道153線道東勢段，與駕駛自小客車的黃姓男子發生車禍，雙方都受輕傷，員警依規定進行酒測，林深酒測值為0.55，隨後將2人送醫治療，再到派出所做筆錄，絕無包庇任何人。

(中時 )