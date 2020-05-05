殺警案挑動社會敏感神經，台南市刑大偵查佐劉三榮去年6月14日在柳營區遭梅文魁槍殺身亡，台南高分院今天二審重判梅無期徒刑，家屬不滿，認為應判死刑還死者公道。台南市警察局長周幼偉表示，尊重法院判決，無期徒刑相對來說也算重判，「希望這種殺警案都能重判，才是對警察執行公權力的一種保障，也是對法律權威的一種顯示。」

南市刑大偵查佐劉三榮去年6月14日在柳營區遭梅文魁槍殺身亡，台南高分院今天二審重判梅無期徒刑，家屬不滿，認為應判死刑還死者公道。周幼偉表示，警察是公權力代表，不希望警察同仁為了公權力遭歹徒侵害時，法院卻又把嫌犯輕判。

他說，希望這種殺警案件都能夠重判，才是對警察執行公權力的一種保障，也是對法律權威的一種顯示。

對於凶嫌梅文魁二審改判無期徒刑，周幼偉說，尊重法院判決，無期徒刑相對來說也算重判，未來會加強員警敵情觀念與訓練，讓同仁在值勤任務時，除保護人民的財產生命，也保障警察自身生命安全。

(中時 )