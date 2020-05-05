3日尹立、陳冠榮、張博洋及罷韓工作人員約20人在高市武廟市場宣傳罷韓投票，當時員警現場勸導、告知活動應事先申請，以免影響交通。（高市警局提供／袁庭堯高雄傳真）

「韓國瑜！高雄戒嚴了嗎？」Wecare高雄發起人尹立5日一早痛批，高市不能有罷韓看板、公車廣告、打壓投票所數量，現在甚至不能掃市場、站街頭。高市新聞局長鄭照新回擊，認為罷韓團體的指控是無中生有，是謠言，製造市府打壓形象，企圖引起眾怒。

尹立認為，《選舉罷免法》修法後、罷免不得宣傳的限制已取消，且罷免等同選舉，過去選舉期間，掛看板、掃街、發傳單、站街頭均是常見行為。市長韓國瑜不但透過工務、環保、交通局下架罷韓廣告，現更下令警方、以超過3人即違反《集會遊行法》執法。

日前韓國瑜痛批「罷韓團體忘不了權力的甜蜜滋味」，尹立強調，罷免者未來不會得到權力，更不會有權力的甜蜜滋味，倒是現在已經嘗到被當權者壓迫的滋味。

尹立呼籲，高市民意代表與公職人員應不分黨派、站出來保護市民、保護罷免者。

高市警局同意罷韓團體「罷免等同選舉」之說法，常態性宣傳行為不可少。但市警局強調，過去選舉小型造勢活動，候選人都會依法在活動前1至3天至各地分局申請，如今也沒有兩套標準。對霸韓團體的造勢也採柔性勸導，並未當場舉牌制止、命令解散、或移送法辦。

(中時 )