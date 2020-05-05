北市萬華區上月發生隨機殺人事件，于姓房仲業務員僅因業績不佳，心情不好，竟持藍波刀，從背後刺殺林姓計程車司機，短短1分鐘連捅18刀。由於近日因多起思覺失調症患者殺人案，獲判無罪或輕判，引發社會議論。因此台北地檢署5日首度提訊在押的于男調查時，于男律師也以業績壓力，可能影響犯嫌精神狀態為由，請求檢察官對于男進行精神鑑定。

不過，檢警目前並沒有對于男進行精神鑑定的計畫。由於林姓被害人被刺後一度命危，檢警仍等林男身體復原情況許可，訊問林男事發經過，同時還原于男手機內通聯、上網資料，釐清于男犯案動機後，再決定是否有必要安排于男進行精神鑑定。

57歲于男從事房仲工作，4月11日晚間11時許，從松山騎腳踏車到萬華莒光路，停好車後，從腳踏車上拿起30公分長的藍波刀，若無其事經過林男身邊，轉身高舉藍波刀，猛刺43歲林男的背部。

林男遇襲後倒地，試圖要踹倒于，但于沒有收手，前後猛刺18刀，幸未刺中致命部位；待林搶下藍波刀，于才倉皇逃跑，遭聞聲而至的員警當場逮捕，林男因傷重一度命危，目前身體 狀況仍待復原中。

據了解，于男當時供稱，因為心情不好，覺得林看他的眼神有惡意，手中的雨傘像是要攻擊他，才使用在路上撿到如同「上天給的禮物」的藍波刀反擊，但他強調並未服用藥物，也未領有身心障礙手冊，由於于男不願配合說明犯案動機等情節，檢方訊後聲押獲准。

北檢5日首度提訊在押的于男調查，于男的律師指于男業績壓力過大，有可能因此導致犯案當時辨識能力低下，誤會被害人的眼神有惡意而行兇，希望檢方能安排于男進行精神鑑定。

(中時 )