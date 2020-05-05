2020年適逢樂天市場登陸台灣12週年，樂天市場在台灣擁有超過650萬名會員，陸續引進超過千家日系品牌，廣泛被消費者視為淘日貨的方便管道，而今年台灣樂天市場除了推出「樂天市場12週年感謝祭」之外，更為日貨愛好者們迎來了主打時尚、創新特色的日本知名品牌 ─ Francfranc，期望透過人氣店家發揮「母雞帶小雞」的效果、為站上創造旺盛買氣。除此之外，樂天市場更發放每人總額高達3,350元的振興消費券，以期使疫情對消費者的影響降到最低。

樂天市場自2018年登台以來，先後迎來EDWIN、宜得利家居、Tabio靴下屋等超過千家知名日本品牌在站上開啟電商之路，其中宜得利家居品牌更於近三年創下成長超過15倍的優異成績。根據樂天市場調查，站上650萬會員中，高達90%曾以「日本」、「日系」、「日式」、「和風」等極具日本色彩的關鍵字進行搜索。除了日本樂天直送館每年穩定保持超過30%的訂單數成長，樂天市場也在12年內陸續引進了超過千家日系品牌店家，為愛好日系風格的消費者利基打下堅實基礎。而在台灣樂天市場滿12週年之際，更是迎來知名日本生活雜貨品牌Francfranc進駐，進一步深耕日貨愛用者的利基。

樂天市場表示，12年來輔導超過2萬名店家在站上開店，其中不乏本土老字號名店與跨國大品牌，正是因為店家看中樂天市場的三大優勢 ─ 樂天生態圈紮實穩健、會員忠誠度高、行銷工具多元化。樂天市場約有75%的會員註冊資歷超過3年以上，平均每位會員每30天就訂購一張訂單，同時，樂天市場在12年中持續透過樂天點數來回饋會員，增加會員黏著度。樂天市場進一步指出，站上超過9成的店家參與過樂天市場的大型促銷檔期；超過7成的店家曾在自己規畫的促銷活動中使用樂天點數機制或其他站上行銷工具，這樣的高比例使平台、店家與會員三者間的關係更為密切，使買氣更為旺盛。

2020年5月，樂天市場除了推出12週年感謝祭回饋活動以外，也將由每日優果、繼光香香雞、草莓網、EDWIN等站上人氣店家領軍催動5月份買氣。另一方面，樂天市場為了協助站上店家突破疫情逆境，更加碼發放每位會員總額高達3,350元的振興消費券，期望在下一個12年也為店家與會員創造更多價值。

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