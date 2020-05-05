沒叫外送門鈴狂響！住戶怒PO照...網一看傻眼。（圖／翻攝自PTT）

沒叫外送門領卻狂響，住戶PO出電鈴照片討拍，被外送員搞...看仔細再按很難？網友一看照片卻狂噓，電鈴的設計超難懂，又忙又累的時後當然會按錯阿！快叫管委會處理啦！爛設計。

網友在PTT上發文表示，外送員是不是故意在搞我們？鄰居叫外送卻總按我家門鈴，與鄰居確認過有寫清楚是5號，怎麼還老是按錯？3號跟5號很難分嗎？多看一下、多確認一次很難？早上也按、半夜也按，大家都不用休息了是不是？

原PO爆氣指出，如果只有一兩次就算了，一個禮拜按錯五六七八次，每次都要連按三四下（電鈴不接會有音樂一直響） ，重點是按錯也不道歉，只會喔！原PO貼出電鈴照片好奇問，請問真的有人會看錯嗎？還是我太大驚小怪了呢？

原是討拍文，但電鈴照片曝光後，引來網友熱議，「 面板設計有爛」、「 外送員也才覺得被搞」、「按錯很理所當然，為何幾號不放左邊或右邊」、「超難辨識」、「覺得外送員又累又忙亂+爛設計 出錯很正常」、「住戶應該跟管委會表決換掉呀」。

(中時電子報)