新冠肺炎疫情嚴峻，一旦傳出假消息，警調為防止民眾恐慌，都會迅速依違反社會秩序維護法送辦造謠者。日前LINE上流傳「新冠狀病毒假期兩星期」假訊息，點開後是猩猩比中指的畫面，台北市趙姓、劉姓男子都轉傳開則訊息，不同法官竟有完全不同的裁定，趙男挨罰8000元，劉男卻不罰。

劉男3月18日下午在LINE群組上發布「台灣明天起實施COVID19新型冠狀病毒假期兩個星期，從2020年3月19日開始，所有上班族、學生（強制性）休假，以免傳播」假訊息，遭警方依違反社維法約談。

劉男辯稱自己沒有散播假訊息的惡意，該訊息是朋友傳給他的，點開裡面連結後，會出現猩猩比中指的畫面，他覺得好笑才分享，大家都知道內容是假的，都是娛樂的心態看這件事情。

台北地院法官認為，該訊息是基於娛人自娛而發，劉男並非基於誤導、欺瞞大眾的目的轉載，難認主觀上有散佈謠言故意，且訊息內容不足以認定已使聽聞者畏懼或恐慌，與社維法要件不符，裁定不罰。

趙男則於同月20日轉載該則訊息，內容幾乎一模一樣，點進去也有猩猩比中指畫面，他遭約談時辯稱，覺得只是好笑的作弄訊息，沒什麼好查證的。

台北地院另名法官審理本案，卻認定趙男未經查證散布謠言，審酌目前肺炎疫情嚴峻，各國無不傾力防阻疫情蔓延，任何疫情假訊息，均足以造成人心惶惶，影響社會安寧，遂裁處8000元罰鍰。

(中時 )