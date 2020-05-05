在面對疫情，入境香港需強制檢疫的措施下，這個「五一」假期讓香港顯得尤為冷清。據《證券時報》引述香港入境處公佈的出入境人數，5月1日至5月3日合計有361名大陸訪港旅客入境，較上年同期暴跌99％，其中5月1日內地訪客119人，5月2日內地訪客100人，5月3日內地訪客142人。

除大陸旅客的數目減少外，來自其他地區的訪港遊客也大幅減少，當中經機場入境的其他旅客5月1日24人，5月2日39人，5月3日26人。另據港鐵公佈，3月服務總乘客量為8404.8萬人次、年減42％，這也已是連跌9個月，每日平均人次也年減40.4％降至293.4萬。

此外，飯店業也受到巨大衝擊，相比以往五一黃金周房價，今年全線下跌，不少飯店同一房間價格下跌4成或以上。尖沙咀馬可波羅大堂經理表示，現普遍入住率仍在1成以下，而以前五一黃金周入住率可達8至9成。

(旺報 )