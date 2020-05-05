台中市議會第3屆第3次定期會市長施政報告中，台中市議員王立任今天為海線鄉親請命，爭取海線沙鹿及大甲轉運中心盡速辦理設計及興建事宜；不能只發展市區及豐原等，卻遺忘了海線淪為失落的一角。市長盧秀燕說，市府正務實評估中。

王立任說，交通局長在去年8月表示將於沙鹿車站設置轉運中心。但是盧市長竟然未把海線轉運中心納入施政報告，目前都發局「台中市都市發展願景」網站上也未把沙鹿轉運中心列入海線雙港核心地區建設中。

王立任表示，海線為海港門戶，是台中雙港重要經濟樞紐，影響台中市整體經濟、觀光、貿易及科技發展。做為聯繫台中雙港以及市政中心的重要交通樞紐，將會是台中東西向交通不可缺少的一部份。但是沙鹿轉運站在規劃完成後竟然毫無動靜，擱置至今，甚至默默的被市政府下架，難道海線是二等公民嗎？

王立任強調，市政府政策應該統一，海線的居民也有交通上的需求。海線在整個大台中發展中是很重要的一個區塊，影響到不只是空港及海港，還有周邊帶來的投資及觀光經濟效益；海線迫切及需一個轉運中心，請盧市長不要再等了，應盡速辦理沙鹿、大甲轉運中心設計及興建事宜。

(中時 )